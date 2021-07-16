Ростов-на-Дону, 16 июля, 2021, 08:35 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону планируется протестировать работу автобусного метро. Об этом сообщил руководитель городского департамента транспорта Христофор Ермашов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Автобусная остановка

В частности, в течение двух лет — с 2022 года по 2023 год планируется заменить 285 единиц транспорта. Десять автобусов планируется использовать для открытия так называемых магистральных маршрутов. Транспорт будет работать в режиме «экспресс».

"Эти автобусы будут особо большого класса. Мы хотим наряду с проектами скоростного трамвая поэкспериментировать с так называемым автобусным метро, которое будет передвигаться по выделенным полосам», — цитирует чиновника donnews.ru.

ИА REGNUM напоминает, что ранее донской губернатор Василий Голубев назвал создание в Ростове-на-Дону метро реальным проектом. Однако к этому вопросу необходимо подойти с точки зрения современных реалий.