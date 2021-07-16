Обнинск, Калужская область, 16 июля, 2021, 10:32 — ИА Регнум. В Обнинске Калужской области по факту инцидента 14 июля с массовой дракой возле парковки городского спортивного комплекса возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управления МВД России.

Цитата из к/ф «Зло». Реж. Микаэль Хофстрём. 2003. Швеция Драка

По информации ведомства, в дежурную часть ОМВД России по г. Обнинску поступило сообщение о конфликте между двумя группами молодых людей. На месте происшествия наружные наряды полиции и Росгвардии никого из возможных участников конфликта не обнаружили. В ходе осмотра территории парковки были изъяты две гильзы, предположительно от травматического пистолета. Обращений от пострадавших в территориальные органы внутренних дел, а также сведений о них из медицинских учреждений не поступало. Полицией установлены четыре участника инцидента. Работа по установлению иных лиц, причастных к произошедшему, продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, прокурор Калужской области Константин Жиляков взял на контроль проверку публикаций средств массовой информации о массовой драке в Обнинске.