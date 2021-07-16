Чита, 16 июля, 2021, 08:34 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается весьма напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 16 июля 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 52 127, причём 296 из них обнаружили за минувшие сутки.

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Вместе с тем 46 808 пациентов (+210 за минувшие сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 1038 человек (+10 за минувшие сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 218 находится в тяжёлом состоянии (+2 за минувшие сутки), 78 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (+9 за минувшие сутки).

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