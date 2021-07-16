Улан-Удэ, 16 июля, 2021, 08:32 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ с 15 июля возобновили работу десять загородных детских лагерей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, решение об этом принято на заседании оперативного штаба.

Kaluga-poisk.ru Детский лагерь отдыха

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Как отмечается, ранее из-за ухудшения эпидситуации часть лагерей свернула работу досрочно, а некоторые не проводили первые смены совсем. К настоящему времени в учреждениях проведены все необходимые работы, штат укомплектован квалифицированными кадрами.

«В рамках противодействия новой коронавирусной инфекции лагеря обеспечены рециркуляторами, бесконтактными термометрами, дозаторами, необходимым запасом антисептиков и дезинфицирующих средств», — отметили в мэрии.

Кроме того, в случае заражения коронавирусом детей или работников в лагерях предусмотрены резервные койки в размере 25% от проектной мощности.