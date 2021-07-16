Уфа, 16 июля, 2021, 08:32 — ИА Регнум. 10-летний ребенок в Башкирии получил ожог обеих рук в результате удара электрическим током. Об этом 16 июля сообщает пресс-служба республиканского следственного управления Следственного комитета РФ.

Unsplash Электрическая лампа

По предварительной информации, 7 июля 2021 года в деревне Балтай Туймазинского района ребенок забрался в трансформаторную подстанцию, где его ударило электрическим током. В результате мальчик получил термический ожог обеих рук. Его срочно доставили в медучреждение. Врачи оценивают состояние ребенка как тяжелое.

По данному факту проводится доследственная проверка. Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии упавшее бревно насмерть придавило ребёнка.