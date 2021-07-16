Казань, 16 июля, 2021, 09:07 — ИА Регнум. В Казани сотрудницу одного из консультативно-диагностических центров подозревают в изготовлении и реализации поддельных документов о вакцинации против новой коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Сертификат о вакцинации

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: растёт смертность, и идёт новая волна — трансляция»

По подозрению в противоправных действиях задержана 21-летняя женщина, которая получала вознаграждение от 2 до 4 тыс. рублей, при этом не вакцинируя жителей. Установлено, что подозреваемая получила порядка 200 тыс. рублей, предоставив услуги 60 казанцам.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 292 УК РФ («Служебный подлог») и ч.1 ст. 291.2 УК РФ («Мелкое взяточничество»).

Устанавливаются другие фигуранты махинаций, а также жители, которые воспользовались данной услугой.

ИА REGNUM напоминает, в Саратове должностным лицом одной из медорганизаций получено незаконное денежное вознаграждение в размере 3 тыс. рублей за внесение сведений о сделанной прививке от COVID-19 в базу данных без фактического вакцинирования. С просьбой о проведении фиктивной прививки к медику обратился по переписке в чате мессенджера неизвестный, который представился жителем Московской области.

Читайте также: В Саратове медика подозревают в продаже сертификата о прививке от COVID-19

Читайте также: В Москве пресекли махинацию с поддельным медотводом от вакцинации