Улан-Удэ, 16 июля, 2021, 08:26 — ИА Регнум. В Бурятии расходы на профилактику и борьбу с коронавирусом в 2021 году превысили 1,1 млрд рублей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, всего за весь период пандемии на эти цели направлено 4,4 млрд рублей, в том числе 2,6 млрд из федерального бюджета.

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С начала года республика получила федеральной поддержки почти на 364 млн рублей. На эти средства были куплены лекарства для лечения «амбулаторных» пациентов, оплачена медпомощь больным коронавирусом и с подозрением на неё. Часть денег также направили на отпускные и компенсации за неиспользованный отпуск медикам.

Ещё 780 млн рублей были направлены из регионального бюджета на покупку препаратов для стационаров и амбулаторного лечения, тестов на коронавирус, медоборудования, расходных материалов, средств индивидуальной защиты, кислорода и проведение кислородопроводов в стационарах.