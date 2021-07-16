Вашингтон, , 08:25 — REGNUM Европейский союз отреагирует и примет меры, если Россия нарушит обязательств по транзиту газа через Украину. Об этом на совместной с президентом США Джозефом Байденом пресс-конференции в Вашингтоне заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Трубы для газопровода «Северный поток — 2» © Nord Stream 2 / Paul Langrock

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Меркель подчеркнула, что Украина должна сохранить статус страны-транзитёра российского газа. Несмотря на разногласия между Германией и США по «Северному потоку — 2», во мнении о роли Украины лидеры двух стран лидеры едины.

«Мы будем действовать активно, если Россия не будет учитывать это право Украины быть страной-транзитёром», — сказала канцлер.

По ее словам, Германия имеет много инструментов, но «они лежат существенным образом не на немецкой стороне, а на европейской», которые можно применить в случае нарушений со стороны РФ.

«Мы находимся в диалоге с нашими европейскими друзьями, однако это будет отрегулировано в решающий момент, я надеюсь, что до него не дойдет», — цитирует РИА Новости главу немецкого правительства.

Она добавила, что Германия и Европейская комиссия приложили усилия для заключения договора о транзите газа между Россией и Украиной до 2024 года, исходят из того, что он будет пролонгирован.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден заявил, что санкции против участников проекта «Северный поток — 2» не имеют смысла. Он подчеркнул, что введение ограничений нецелесообразно, поскольку трубопровод почти достроен. Американский лидер также отметил, что уже не раз выражал подобную точку зрения.