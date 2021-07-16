Вашингтон, 16 июля 2021, 08:25 — REGNUM Европейский союз отреагирует и примет меры, если Россия нарушит обязательств по транзиту газа через Украину. Об этом на совместной с президентом США Джозефом Байденом пресс-конференции в Вашингтоне заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
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Меркель подчеркнула, что Украина должна сохранить статус страны-транзитёра российского газа. Несмотря на разногласия между Германией и США по «Северному потоку — 2», во мнении о роли Украины лидеры двух стран лидеры едины.
По ее словам, Германия имеет много инструментов, но «они лежат существенным образом не на немецкой стороне, а на европейской», которые можно применить в случае нарушений со стороны РФ.
Она добавила, что Германия и Европейская комиссия приложили усилия для заключения договора о транзите газа между Россией и Украиной до 2024 года, исходят из того, что он будет пролонгирован.
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Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден заявил, что санкции против участников проекта «Северный поток — 2» не имеют смысла. Он подчеркнул, что введение ограничений нецелесообразно, поскольку трубопровод почти достроен. Американский лидер также отметил, что уже не раз выражал подобную точку зрения.