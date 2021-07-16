16 июля 2021 | Время чтения 10 мин

«Тюменскую область накануне «прославил» депутат городской думы Тобольска Сергей Вакарин. Сейчас идёт разбирательство по факту ДТП с его участием. Возбуждено уголовное дело. Г-на Вакарина исключили из партии «Единая Россия», — написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» глава региона Александр Моор. Тюменский губернатор также отметил, что Сергей Вакарин по-прежнему остаётся муниципальным депутатом. Пользователи социальных сетей выразили удивление реакции властей и ЕР.

Елена Миронова, , 11:22 — REGNUM «Тюменскую область накануне «прославил» депутат городской думы Тобольска Сергей Вакарин. Сейчас идёт разбирательство по факту ДТП с его участием. Возбуждено уголовное дело. Г-на Вакарина исключили из партии «Единая Россия», — написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» глава региона Александр Моор.

Рафаэль Санти. Фигура Правосудия (фрагментт). 1519

Тюменский губернатор также отметил, что Сергей Вакарин по-прежнему остаётся муниципальным депутатом.

«Да, его выбрали горожане. И уже дело чести самого человека принять решение, как поступить с высоким доверием земляков. Думаю, уважая своих избирателей, правильно будет подать в отставку», — считает Александр Моор.

«Инопланетянин был за рулём»

Напомним, по информации регионального СУ СКР, вечером 13 июля на восьмом километре дороги Тобольск — Байгора автомобиль Mercedes Benz AMG G63, который ещё известен как «гелендваген», принадлежащий 67-летнему депутату Тобольской городской думы Сергею Вакарину, неоднократно выезжал на встречную полосу в зоне действия знака «Обгон запрещён». Сотрудники ГИБДД остановили машину. Водитель иномарки отказывался выйти из автомобиля, а затем внезапно начал движение и наехал на автоинспектора. В результате чего сотрудник полиции получил телесные повреждения, а нарушитель скрылся с места в неизвестном направлении. В отношении Сергея Вакарина было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Обвинение предъявлено. С минуты на минуту ожидается решение суда о мере пресечения для парламентария.

Сам же депутат Вакарин утверждает, что за рулём «гелендвагена» был его сын. Якобы сам он находился в командировке в Юганске.

«Это сын. Его из больницы выписали на домашнюю обсервацию, у него положительные тесты на коронавирус. С его слов, стал задыхаться, показал водительское удостоверение и попёр, потому что лекарство было в доме», — пояснил исключённый из партии депутат.

Сергей Вакарин Dumatobolsk.ru

В социальных сетях стоит дым коромыслом. Комментаторы новости в социальных сетях выражают гнев и недоумение, отмечая мутность истории, в которой вопросов больше, чем ответов.

«При короне можно сбивать гаишников? Какая интересная побочка. Как не стыдно взрослому человеку, депутату такую ересь нести? Позор таким людям», — пишет комментатор на портале 72.ru.

«А свидетели? А пострадавший? Неужели он ещё и ослеп и не может 40-летнего отличить от 60-летнего?» — удивляется другой.

«На груди у всех сотрудников ДПС есть видеорегистратор системы «Дозор», видеозапись передаётся в конце смены вместе с регистратором, запись должна прояснить ситуацию», — отмечает участник паблика «Типичная Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

«Дело ясное. Ни сын, ни отец — инопланетянин был за рулём», — иронизирует ещё один комментатор.

«Миллионер из трущоб»

Примечательно, что в пабликах «Типичный Тобольск» и «Криминальный Тобольск» мнения комментаторов разделились. Тоболяки единодушно высказали слова поддержки и одобрения в адрес полицейского, который «понимал, кого останавливает, и оказался человеком долга и чести». Что касается Вакарина-старшего, в Тобольске отказываются верить в информацию «собственных источников» некоторых СМИ, что он был пьяным за рулём, потому и пытался скрыться от правосудия. Ведь, по утверждению земляков, Вакарин-старший ведёт трезвый и спортивный образ жизни, в отличие от своего отпрыска.

«В тобольских пабликах ВК пользователи недвусмысленно намекают на пристрастие Вакарина-младшего к психоактивным веществам. Тяжела ты, доля мажора», — пишет телеграм-канал «Тюменская Умоора».

Mercedes-Benz Иван Лазебный © ИА Красная Весна

Не далее чем весной 2021 года Андрей Вакарин был исключён из партии «Единая Россия» за дорожный дебош. В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлено, как водитель внедорожника, объезжая рейсовый автобус по газону, врезался в общественный транспорт.

«В автобусе началась паника, дети заплакали. Водитель внедорожника ударил кондуктора автобуса, а также пассажиров, которые пытались оттащить его от водителя автобуса», — сообщил в паблике анонимный очевидец ДТП.

Депутат Тобольской гордумы и директор ОАО «Тобольское ПАТП» Сергей Кугаевский признался, что стычка с полицейским Вакарина-старшего, «если это правда, не укладывается в голове».

«Плохо, что так получилось. А отчего столько негатива по поводу депутатства, партии и бизнеса? Человек всю жизнь пахал, создавал, отдавал гораздо больше, чем получал. В том числе и партии, и городу, и думе. Помогал ветеранам, спорту, избирателям. Его компания, насколько знаю, с муниципальными заказами и бюджетными деньгами не связана. А город имел налоги и рабочие места. Будет жаль, если один из немногих успешных бизнесов рухнет. Сергею Владимировичу пройти испытания и Бога в голову! А полицейскому — респект и здоровья!» — написал парламентарий в паблике «[ТТ] Типичный Тобольск! [official page]».

Причём интересно, о каком бизнесе идёт речь, когда, согласно открытым данным, обвиняемый депутат хоть и получил в 2020 году доход в 64,4 млн рублей, является лишь директором компании «Антикор-М»? Владеет данной фирмой его супруга Татьяна. Ей же принадлежат пивоваренная компания «Бахус», а также гостиница «Новый Тобол» и ресторан «Пирамида».

Согласно финансовому отчёту за 2019 год, опубликованному на Федресурсе, ООО «Антикор-М» в основном занимается строительством, разработкой глиняных и песчаных карьеров. Бизнес, действительно, весьма успешный. Выручка в 2019 году составила 1,4 млрд рублей, а чистая прибыль — 81,3 млн рублей. По данным системы СПАРК, в 2020 году прибыль ООО «Антикор-М» сократилась до 30,4 млн рублей — пандемия, однако.

Автомобиль Mercedes Benz AMG G63 в декларациях о доходах за 2020 Сергея Вакарина и его супруги не числится. По информации СМИ, «гелендваген» записан на фирму. Собственно, сам депутат по состоянию на прошлый год владел тремя машинами марки Renault, восемью грузовиками, четырьмя автобусами, экскаваторами, самоходами. Между прочим, имеет три квартиры, несколько земельных участков, три недостроенных жилых дома, два нежилых помещения, здание административно-бытового комплекса, склад кислорода, подводящий газопровод, гаражи, доли имущества в многоквартирном доме. Остаётся лишь догадываться, зачем столь состоятельному человеку скрываться от штрафа за выезд на встречную полосу с риском для жизни полицейского. Скучал по плохой жизни, скандалу и заключению?

Mercedes Benz AMG G63 (сс) Michel Curi

«Напомним, что избирался Сергей Вакарин от подгорной части Тобольска, так что его смело можно назвать миллионером из трущоб!» — отмечает телеграм-канал «Тюменская Умоора».

Что касается проблемного сына депутата, то он от родительского бизнеса стоит в стороне и является учредителем центра социальной адаптации «Шаг навстречу». Соседка по коттеджу Вакариных в тобольской Абалаке сообщила в одной из групп, что именно Андрей «гоняет, как ненормальный, страшно детей на улицу отпускать погулять, на такой же скорости, как на трассе, ездит».

«Не путайте личное с общественным»

«Обычного человека посадили бы», «Закрыть пожизненно!», «Показательная казнь упырю», «Битумом горящим облить», — летят слова ненависти в адрес тобольского депутата в сети. Меж тем большинство комментаторов из Тобольска верит в версию Сергея Вакарина с сыном за рулём злосчастного «гелика».

«Сергея Владимировича знаю 40 лет, с рождения наших детей и работы в Тобольском Авиаотряде. Не верю ни одному плохому слову в его адрес. Всегда открыт, вежлив, внимателен, протянет руку помощи в трудную минуту. Ошибки совершают все, но каждый воспринимает их по-разному. Я верю, что он сделал больше хорошего, чем плохого!» — пишет Валентина Б. в группе «Криминальный Тобольск».

«Не путайте личное с общественным», — ответили ей тут же.

«Вакарин не без недостатков — резковатый на язык, с проблемами по воспитанию сына, но как меценат, как хозяйственник, создавший устойчивые предприятия, он проявил себя вполне достойно. Дело не только в деньгах, но и в отношении Сергея Вакарина — многим он помогал, и не особо афишируя, кстати, просто исходя из своих человеческих качеств. Да, он нарушил. Но должны ли мы отворачиваться от него? Определенно, нет», — полагает Робаут Ж. в группе «Типичный Тобольск».

Сергей Вакарин поздравляет ветерана тыла Tyumen.er.ru

«Это человек слова и дела! Человек старой закалки. Благодаря Сергею Владимировичу многие мальчишки и девчонки Тобольска смогли участвовать в международных соревнованиях. Сейчас происходит настоящая травля», — пишет некий Кирилл Н. в группе «Типичный Тобольск».

На страницах депутата в социальных сетях, что исправно ведутся его помощниками, сплошь хорошие дела и чистые помыслы. Зафиксировано множество детских спортивных и культурных мероприятий, праздники дворов, помощь ветеранам, ремонт дорог.

Однако СУ СКР по Тюменской области и 14, и 15 июля указывает в пресс-релизах об обвинении в неповиновении полицейскому именно 67-летнего Сергея Вакарина, а не 41-летнего Андрея.

Один из пользователей отметил, что был старший Вакарин за рулём «гелика», не был, но он в любом случае виноват. Именно он в ответе за 40-летнего «недоросля». «Он не вечно будет ребёнком, а зима близко», — цитирует героя «Игры престолов».

«Нечего прикрывать преступников»

Факт, что губернатор Тюменской области Александр Моор выразил своё отношение к делу семейства Вакариных и поддержал решение областного президиума «Единой России», в сети расценили неоднозначно. Немалое число пользователей вспомнили гоголевскую унтер-офицерскую вдову, которая сама себя высекла.

Губернатор Тюменской области Александр Моор Gubernator.admtyumen.ru

«Таким образом, партия выбрала хороший пиар вместо сохранения у себя потенциального спонсора своей предвыборной кампании в Тюменской области. Хороший понт — дороже денег», — отметил телеграм-канал «Доктор Комаровский».

Есть мнение, что попустительство к проступку даже уважаемому единороссу станет питательной почвой для протестов, которыми сопровождалось дело о смертельном ДТП, виновником которого стал бывший спикер Тюменской городской думы Дмитрий Еремеев. Поэтому от старшего Вакарина коллеги по партии моментально открестились, как ранее от младшего.

В целом однопартийцы Вакарина отмечают, что такой внезапный удар под дых «Единой России» накануне выборов в Тюменскую областную думу и Госдуму РФ со стороны известного деятеля оказался чрезвычайно обидным. Выходка то ли сына, то ли отца перечёркивает предвыборные старания его коллег. Ведь мало кто принимает во внимание, что обвиняемый депутат в региональный и федеральный парламент не баллотируется. Но так уж повелось: один единоросс преступил черту закона, а из-под обломков вытаскивать приходится авторитет всей партии.

Участники паблика «ИА REGNUM | Новости» в основном поддержали решение об исключении Сергея Вакарина из партии.

«Быть депутатом ЕР — жить под угрозой, что за косяки тебя свои же накажут. Там четко с дисциплиной. Поэтому все бездельники, воришки и любители омаров ушли в оппозицию», — считает Миша Ф.

«А ЕР молодцы, нечего прикрывать преступников. То, что он депутат, не дает ему никаких поблажек», — отметил Захар Б.

«Единая Россия» Дарья Драй © ИА REGNUM

Примечательно, что многие пользователи соцсетей удивлены самим фактом обнародования позорного дорожного инцидента с участием миллионера, депутата. единоросса. Словно все три эти составляющие — железобетонные аргументы в пользу неприкасаемости в России. В каждом паблике кто-нибудь да пишет: «Неужто накажут?», «Что, правда, уголовное дело? Не отмазался?»

«Поддерживаю мнение коллег из партии «Единая Россия», что разбирательство в отношении Сергея Вакарина должно быть беспристрастным, а наказание — по всей строгости закона», — написал губернатор Тюменской области Александр Моор на своей странице.

Как говорится, быть по сему.