Кувандык, Оренбургская область, 16 июля, 2021, 08:24 — ИА Регнум. В Оренбуржье общественники возмутились тому, что по благоустроенной набережной реки Сакмара в Кувандыке разгуливают коровы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ОНФ в Оренбургской области, новая набережная не имеет ограждения, и домашние животные разгуливают по площадкам, оставляя после себя продуктыжизнедеятельности.

Onf.ru Корова на благоустроенной в рамках нацпроекта набережной реки

Активисты ОНФ опасаются вспышки заболеваемости. Кроме того, животные своим непредсказуемым поведением могут вызвать испуг у детей.

Набережная реки Сакмары благоустроена летом 2019 года в рамках нацпроекта. Заказчиком работ являлась местная администрация. Начальнаястоимость контракта составила 19,6 млн рублей. Спустя два года после благоустройства общественники констатировали, что ряд объектов в зоне отдыха таят опасность, а чиновники слабо следят за тем, чтобы подрядчик устранял дефекты на объекте, который все еще находится на гарантийном обслуживании.

«К сожалению, миллионы рублей потрачены на создание этого общественного пространства, но качество жизни горожан не улучшилось», — эксперт регионального отделения ОНФ в Оренбургской области Дмитрий Болдырев.

Он указал на отсутствие газонов, наличием в песочнице гальки вместо песка. По обрывам на горке ребенок может скатиться на землю и разбиться. Искусственное покрытие частично уже стёрлось. Бордюры цветников и у коммунальных устройств в некоторых местах откололись. Нарушена технология укладки тротуарной плитки, в результате сквозь новое покрытие пробивается трава.

«Важно не только создать комфортную городскую среду, но и содержать ее в достойном виде, чтобы наши дворы и набережные были красивыми и доступными для многих поколений оренбуржцев. Поэтому мы обратились к главе города с просьбой вмешаться и исправить данную ситуацию», — сказал Болдырев.