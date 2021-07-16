Чебоксары, 16 июля, 2021, 08:20 — ИА Регнум. С 19 июля сторожевой корабль «Чебоксары», который стоит в речном порту столицы Чувашии с 15 июля 2020 года, будет открыт для всех желающих. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации главы республики.

Cap.ru Прибытие сторожевого корабля «Чебоксары» в столицу Чувашии

Корабль «Чебоксары», который был списан в 2015 году и пришваторвался на постоянную стоянку год назад, муниципальные власти обещали превратить в «музей патриотического воспитания».

Что конкретно сделано за год, неизвестно, но уже 19 июля чиновники открывают групповые экскурсии на корабль. Для взрослых билет стоит 150 рублей, для детей — 100 рублей.

Напомним, что пограничный сторожевой корабль «Чебоксары» служил в составе пограничных частей России с 1988 году и списан в 2015 году. Как сообщало ИА REGNUM, его отбуксировали в Чебоксары в июле 2020 года, обещав сделать из него музей морской славы и патриотического воспитания. На транспортировку корабля было потрачено 24 млн рублей.