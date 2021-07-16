Волгодонской район, Ростовская область, 16 июля, 2021, 08:19 — ИА Регнум. Массовая гибель рыбы в Цимлянском водохранилище Ростовской области произошла из-за нехватки кислорода. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

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Недостаток кислорода в водохранилище возник из-за жары и цветения сине-зеленых водорослей. В результате произошёл массовый замор бычка.

В ведомстве уточнили, что подобные происшествия возможны и в дальнейшем, так как в придонных слоях воды содержание кислорода крайне низкое.