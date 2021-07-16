Брюссель, 16 июля, 2021, 08:18 — ИА Регнум. Утечка водорода, зафиксированная на атомной электростанции «Дул» на севере Бельгии, заставила персонал предприятия остановить один из реакторов объекта. Об этом 15 июля сообщили в пресс-службе Федерального агентства по ядерной безопасности страны (AFCN).

Иван Шилов ИА REGNUM Атомная энергетика

Инцидент произошел в ночь с 14 на 15 июля и не вызвал изменений радиационного фона в окрестности. В настоящий момент сотрудники станции ведут поиск утечки. Отмечается, что ситуация не представляет опасности для людей и окружающей среды.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая на АЭС «Дукованы» в Чехии остановили третий энергоблок станции с целью замены топлива и обслуживания оборудования.