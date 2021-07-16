Искитим, Новосибирская область, 16 июля, 2021, 08:17 — ИА Регнум. В министерстве здравоохранения Новосибирской области назвали недостоверной информацию об инциденте в центральной больнице города Искитим, распространяемую в СМИ и соцсетях. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Gov39.ru Пациент на ИВЛ

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Согласно данным масс-медиа, в медицинском учреждении для пополнения запасов пациентам в реанимации на 15 минут отключили кислород, в связи с чем больной COVID-19 покончил с собой, не выдержав кислородного голодания. В минздраве отметили, что эта информация не соответствует действительности.

«Пациент отделения интенсивной терапии не был интубирован и не был подключен к аппарату ИВЛ. Кислород в отделение реанимации и интенсивной терапии подавался бесперебойно, никаких отключений не производилось», — отметил главный врач Искитимской больницы Алексей Кайгородов.

В настоящее время в обстоятельствах происшествия разбираются правоохранители. Власти региона также напомнили об ответственности за распространение фейковой информации.