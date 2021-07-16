Иркутск, 16 июля, 2021, 08:17 — ИА Регнум. В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 3319 человек, причём 36 из них добавили в сводку за минувшие сутки. Таковы данные оперативного штаба на 16 июля 2021 года.

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Общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составляет уже 79 858 человек (+397 за минувшие сутки).

Госпитализированы 5943 (+109 за минувшие сутки). Выздоровели 71 494 пациентов (+135 за минувшие сутки).

Ещё 339 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+5 за минувшие сутки).

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