Самара, 16 июля, 2021, 08:18 — ИА Регнум. Обязательная вакцинация вводится в Самарской области для некоторых категорий граждан. Соответствующее постановление главного санитарного врача региона опубликовано 15 июля на сайте областного Роспотребнадзора.

Екатеринбург.рф Вакцинация

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Согласно документу, в регионе ухудшается ситуация по коронавирусу: за неделю зафиксирован рост заболеваемости COVID-19 на 30%. Обязательная вакцинация некоторых категорий граждан вводится для недопущения дальнейшего распространения этой инфекции.

В связи с этим обязательной вакцинации от COVID-19 подлежат граждане из «группы риска»: работники образовательных учреждений, медицинских организаций, социальной сферы, сферы обслуживания (торговли, общественного питания, транспорта общего пользования, такси, почта, клиентских подразделений финансовых организаций, бытовых услуг, театров, кинотеатров, химчисток, прачечных).

Также обязательно должны вакцинироваться государственные служащие, работники органов власти и местного самоуправления региона.

Согласно документу, первый компонент вакцины вышеуказанные категории граждан должны обязательно получить до 7 августа 2021 года, а завершить вакцинацию — до 1 сентября 2021 года.

Руководители организаций несут ответственность за неисполнение данного постановления.