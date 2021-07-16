Ташкент, , 08:22 — REGNUM Новую четырёхстороннюю площадку консультаций для поддержки афганского мирного процесса Тегеран создаёт с США, Узбекистаном и Пакистаном. Об этом официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов заявил 16 июля на полях международной конференции «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности».

Он отметил, что США, Узбекистан, Афганистан и Пакистан объявили четырёхсторонний формат «для поддержки афганского мирного процесса и постконфликтного урегулирования».

Как сообщало ИА REGNUM, на полях этой же конференции министры иностранных дел России и Китая Сергей Лавров и Ван И обсудили текущую обстановку в Афганистане, обострившуюся на фоне вывода из страны контингента США. Министры подтвердили настрой на активное содействие афганскому урегулированию по линии контактной группы ШОС — Афганистан, которая успешно функционирует.

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