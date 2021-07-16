Сеул, 16 июля, 2021, 08:17 — ИА Регнум. По состоянию на конец июня 2021 года объём валютных депозитов в банках Южной Кореи составил $93,04 млрд, что на $1,69 млрд меньше, чем в мае текущего года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Юлия Комбакова ИА Красная Весна Доллары

Согласно опубликованным данным, показатель продолжает падать на протяжении двух месяцев подряд.

Объём депозитов в долларах США сократился на $1,49 млрд, до $80,46 млрд, в евро — на $130 млн, до $4,1 млрд, в йенах — на $40 млн, до $5,42 млрд.

Объём депозитов юридических лиц сократился на $1,45 млрд, до $73,21, а физических лиц — на $240 млн, до $19,83 млрд.

Банковский вклад (депозит) — это фиксированная денежная сумма, которую клиент передает на хранение банку и получает от этого доход в виде начисленных процентов.