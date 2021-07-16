Объём валютных депозитов в Южной Корее за месяц сократился на $1,69 млрд
Сеул, 16 июля, 2021, 08:17 — ИА Регнум. По состоянию на конец июня 2021 года объём валютных депозитов в банках Южной Кореи составил $93,04 млрд, что на $1,69 млрд меньше, чем в мае текущего года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.
Согласно опубликованным данным, показатель продолжает падать на протяжении двух месяцев подряд.
Объём депозитов в долларах США сократился на $1,49 млрд, до $80,46 млрд, в евро — на $130 млн, до $4,1 млрд, в йенах — на $40 млн, до $5,42 млрд.
Объём депозитов юридических лиц сократился на $1,45 млрд, до $73,21, а физических лиц — на $240 млн, до $19,83 млрд.
Банковский вклад (депозит) — это фиксированная денежная сумма, которую клиент передает на хранение банку и получает от этого доход в виде начисленных процентов.