Магнитогорск, Челябинская область, 16 июля, 2021, 08:14 — ИА Регнум. Смена собственника аэропорта Магнитогорска Челябинской области поможет реализации всех ранее принятых обязательств, а также скорейшему обновлению объекта в интересах людей. Об этом заявил губернатор региона Алексей Текслер.

(сс) Pesotsky Магнитогорск

«Мы заинтересованы в развитии аэропорта с учетом ресурсов, выделяемых в рамках Федеральной инвестиционной программы России «Развитие транспортной системы». Запланирована глубокая реконструкция аэропортового комплекса», — сказал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, федеральный пакет акций аэропорта был продан в июне за 999,89 млн рублей при начальной цене 113,89 млн. В торгах участвовало шесть претендентов, а победило АО «РЕТРАНС».

Из Магнитогорска можно улететь в Новосибирск, Сочи, Симферополь, Москву, Екатеринбург, а также Минеральные Воды. Кроме того, имеется рейс в Анталью.