Красноярск, 16 июля, 2021, 08:13 — ИА Регнум. В Красноярском крае врачам, оказывающим медицинскую помощь пациентам с COVID-19, восстановят региональные выплаты. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 июля в краевом правительстве.

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Соответствующее поручение красноярский губернатор Александр Усс дал краевому министру здравоохранения Борису Немику.

Уточняется, что региональные выплаты ковид-медикам были прекращены некоторое время назад в связи с улучшением эпидобстановки. Затем краевой минздрав не восстановил их на фоне очередного подъёма числа заболеваний. Усс назвал это «большой ошибкой чиновников, отвечающих за медицину».

«Необходимо срочно исправить ситуацию и восстановить региональные выплаты. Также прошу обратить внимание на уровень зарплаты медицинских работников в целом», — отметил глава региона.

Напомним, медики начали получать указанные дополнительные выплаты (премии к зарплате) в мае 2020 года. Их размер не уточняется.