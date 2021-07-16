Кемерово, 16 июля, 2021, 08:12 — ИА Регнум. Обстановка с распространением коронавируса в Кемеровской области продолжает оставаться напряженной. На утро 16 июля в регионе выявили 198 новых носителей SARS-CoV-2, сообщает оперативный штаб.

Samregion.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: растёт смертность, и идёт новая волна — трансляция»

Шестеро пациентов скончались.

У мужчины 1934 года рождения развивалась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, хронических заболеваний почек, патологии желудочно-кишечного тракта. Он проживал в Ленинске-Кузнецком.

У женщины 1939 года рождения развивалась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, патологии желудочно-кишечного тракта. Она проживала в Кемерове.

У женщины 1967 года рождения развивалась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Он проживала в Междуреченске.

У женщины 1946 года рождения развивалась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы онкопатологии. Она проживала в Белове. У женщины 1939 года рождения развивалась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Кемерове.

У женщины 1955 года рождения развивалась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, сахарного диабета. Она проживала в Новокузнецке.

Вместе с тем, 183 пациента выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 40 304 человека вылечились от коронавируса.

Всего в региональную помощь получают 1842 пациента с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 11 334 человека.

Читайте также: В Кузбассе жертвами COVID-19 стали ещё пятеро пациентов