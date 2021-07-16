Ростов-на-Дону, 16 июля, 2021, 08:11 — ИА Регнум. Годовалый ребёнок погиб в результате аварии на трассе в Ростовской области, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении ГИБДД.

02.мвд.рф ДТП

Смертельное ДТП случилось утром 15 июля на участке автодороги Ростов — Семикаркорск — Волгодонск. Водитель Lifan, предположительно, потерял управление и съехал в правый резерв дороги. Автомобиль опрокинулся. В результате аварии смертельные травмы получил ребёнок 2020 года рождения.

Проводится проверка.