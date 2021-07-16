Москва, 16 июля, 2021, 08:12 — ИА Регнум. В условиях жары машины белого цвета считаются наиболее практичными. Об этом в интервью радио Sputnik сообщил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов.

74.mchs.gov.ru Жара

По словам эксперта, установившаяся в Центральной России аномально высокая температура может негативно влиять на состояние транспортных средств. Удалов отметил, что при ярком солнце краска на кузове машины выцветает быстрее. Также на жаре портятся пластиковые детали в салоне.

«Пластик интерьера машины сохнет, из-за чего портится быстрее», — сообщил эксперт.

Удалов отметил, что в России автолюбители предпочитают машины светлых оттенков, поскольку они более ремонтопригодны, поэтому всегда количество любителей ярких цветов меньше. Кроме того, эксперт обратил внимание на то, что на белых машинах не так видна пыль, как на более темных.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин объяснил, что летом в жару в некоторых случаях необходимо включать систему отопления в автомобиле. Данное действие может предотвратить перегрев двигателя.

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