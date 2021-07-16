Казань, 16 июля, 2021, 09:07 — ИА Регнум. В Казани 58-летняя женщина пострадала от действий злоумышленников и лишилась 500 тыс. рублей. Пострадавшая обратилась с заявлением в полицию, сообщает пресс-служба УМВД России по Казани.

50.мвд.рф Мошенничество

Потерпевшей 13 июля позвонил незнакомец и преставился сотрудником банка. Он оповестил женщину, что мошенники пытаются оформить на ее имя кредит и назвал при этом некоторые личные данные пенсионерки. По указаниям другого якобы сотрудника банка женщина подала заявку через онлайн-банк на получение 500 тыс. рублей. По словам незнакомца, это требовалось для отмены несанкционированного займа. Затем женщина поехала к банкомату и обналичила кредитные средства. С ней все это время разговаривала девушка, которая также представилась работником финансового учреждения. Злоумышленница торопила пенсионерку и подсказывала, как перечислить все деньги. После перевода требуемой суммы женщина осознала, что попалась на уловки мошенников и обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление причастных к преступлению лиц.

ИА REGNUM напоминает, житель Казани в мае пострадал от действий злоумышленников и лишился сначала более 400 тыс. рублей, а затем перевел на неизвестные счета еще 200 тыс. рублей.

Читайте также: Житель Казани в попытке защитить сбережения лишился 600 тыс. рублей

Читайте также: Житель Набережных Челнов отдал мошенникам более 800 тыс. рублей