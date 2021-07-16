Барнаул, 16 июля, 2021, 08:06 — ИА Регнум. В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов граждан, на 16 июля 2021 года от коронавируса привились 418 374 человека (+ 8124 за минувшие сутки). Такие данные приводит оперативный штаб региона.

Скриншот фото Владислава Шапши со страницы «ВКонтакте» Вакцинация

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Всего 123 872 жителя региона получили первую прививку (+2118 за минувшие сутки), и 294 502 человека (+ 6006 за минувшие сутки) полностью привиты.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время Алтайский край получил уже 470 441 комплект вакцины.

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