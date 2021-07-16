Ульяновск, 16 июля, 2021, 08:06 — ИА Регнум. В Ульяновской области в рамках проекта социальной газификации жители более 9 тыс. домов смогут провести природный газ. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Для реализации проекта социальной газификации в Ульяновской области создан региональный штаб. По информации министра энергетики, ЖКК и городской среды Александра Черепана, в ходе инвентаризации для формирования программ догазификации выявлено более 9 тыс. домовладений, куда не подведён газ. По предварительным расчётам, затраты на подведение газовой трубы к дому потребуется 655 млн рублей, расходы на один дом оцениваются в 70 тыс. рублей.

Власти отмечают, что газификация будет идти на заявительной основе. Ранее врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских поручил оказать материальную помощь льготным категориям жителей на газификацию помещений.

В настоящее время в регионе решается вопрос о едином операторе газификации.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин поручил разработать план газификации домохозяйств, к которым уже подведены газовые сети. Бесплатным будет подведение газа от трубы непосредственно до границ участка, при этом жителям придётся заплатить непосредственно за само подключение к газоснабжению.