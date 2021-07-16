Улан-Удэ, 16 июля, 2021, 08:01 — ИА Регнум. В Бурятии общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии достигло 49 185. За минувшие сутки зарегистрировано 252 новых носителя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 179 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в штабе.

Выздоровели от COVID-19 за сутки 260 пациентов, а всего к настоящему времени коронавирус побороли 44 694 человека. Дополнительно сняты с наблюдения 1557 жителей.