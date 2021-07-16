Барнаул, 16 июля, 2021, 08:01 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 16 июля 2021 года, тяжелобольных насчитывается 734 (+6 за минувшие сутки), из них 209 подключены к аппаратам ИВЛ (+1 за минувшие сутки).

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Общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 3658 человек, причём 17 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (14 502 человека, +24 за минувшие сутки) и ОРВИ (35 313 человек, +239 за минувшие сутки).

С начала учебного года коронавирус выявлен у 2953 детей (+7 за минувшие сутки).

Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (58 020 человек, +267 за минувшие сутки) новый вирус победили 47 795 человек (всего +59 за минувшие сутки).

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