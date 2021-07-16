Ульяновск, 16 июля, 2021, 07:57 — ИА Регнум. В Ульяновской области с ремонтными работами сохранили скоростные ограничения на двух участках федеральных трасс и сняли на пяти участках. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

CT M Дорога

В ведомстве отмечают, что завершён ремонт и демонтированы знаки временного ограничения скорости 50 км/ч на пяти участках подъезда к Самаре от дороги Казань — Буинск — Ульяновск в Чердаклинском и Мелекесском районах.

В связи с ремонтом ограничения по скоростному режиму сохранены на двух участках (со 199 по 205 км и с 274 по 295 км) подъездной дороги к Ульяновску от трассы М-5 «Урал».

В управлении призывают водителей быть особенно внимательными на участках трассы Р-178 Саранск — Сурское — Ульяновск, где продолжаются дорожно-строительные работы, поскольку там возможны локальные ограничения — в частности, капитально ремонтируются два участка в Карсунском районе, один — в Засвияжском районе Ульяновска, ещё один — в Сурском районе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области для повышения безопасности движения увеличивается протяжённость дорожной разметки на областных участках трасс. С начала 2021 года нанесли разметку протяжённостью 1597,9 км. До конца года планируется обеспечить освещением 34 населённых пункта на участках общей протяжённостью 57,4 км.