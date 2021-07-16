Челябинск, 16 июля, 2021, 07:56 — ИА Регнум. В Челябинске 20 сотрудников одной из строительных компаний не смогли вовремя получить зарплату. Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Ника Егорова Зарплата

По данным следственных органов, размер долга превысил 1,6 млн рублей. Эта сумма накопилась за сентябрь 2020 — март 2021 года.

Директор ООО был привлечён за нарушение трудового законодательства к административной ответственности. Кроме того, суд по заявлениям прокуратуры вынес судебные приказы о взыскании заработной платы. Также материалы проверки направили в следственные органы, и там возбудили уголовное дело по факту полной невыплаты заработной платы.