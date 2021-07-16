Красноярск, 16 июля, 2021, 07:55 — ИА Регнум. По состоянию на утро 16 июля в Красноярском крае действует десять лесных пожаров на площади 967 га — в Богучанском, Кежемском и Эвенкийском районах. Как сообщили ИА REGNUM в краевом минлесхозе, одно возгорание локализовано, населённым пунктам огонь не угрожает.

89.mchs.gov.ru Лесной пожар

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За прошедшие сутки в регионе потушили четыре лесных пожара — в Богучанском и Кежемском районах. По предварительным данным, причинами возгораний стали сухие грозы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае введён особый противопожарный режим на территории Норильска, Таймырского Долгано-Ненецкого, Туруханского и Эвенкийского районов.

По состоянию на утро 15 июля в регионе действовало 12 лесных пожаров на площади 662 га.