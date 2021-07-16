Оренбург, 16 июля, 2021, 07:51 — ИА Регнум. В Оренбурге правоохранители пресекли канал сбыта контрафактной алкогольной и табачной продукции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Пресс-служба УМВД по Оренбургской области Контрафактные табачные издения

Полицейские выявили подпольный склад, который располагался в гаражном кооперативе по ул. Диагностики. В гараже выявлено и изъято 3 699 бутылок с немаркированной алкогольной продукцией общей стоимостью более 659 тыс. рублей и более 5 тыс. пачек контрафактных табачных изделий.

По данным ведомства, пожилая супружеская пара и их сын приобретали контрафактную продукцию у поставщика, для дальнейшей реализации. Также установлен и 27-летний предприниматель, занимавшийся поставками контрафактной продукции.

Все четверо проходят пока в качестве подозреваемых по делу, возбуждённому по части 6 статьи 171.1 УК РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации»). Злоумышленникам грозит до шести лет лишения свободы.