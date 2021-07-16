Москва, 16 июля, 2021, 07:46 — ИА Регнум. Стоимость бананов в России возросла до максимума за последние пять лет и увеличилась в полтора раза по сравнению с 2020 годом. Об этом 15 июля сообщает РБК со ссылкой на сведения Росстата.

Peggychoucair Бананы

Согласно представленной информации, максимальное значение цены на этот вид фруктов был зафиксирован в апреле — 89,3 руб. за килограмм. В июне стоимость бананов снизилась в среднем до 84,1 рубля.

Абсолютный рекорд по уровню цен зарегистрирован в марте 2015 года, когда для покупки 1 кг указанных фруктов потребителю в РФ необходимо было заплатить 96,2 рубля.

Специалисты исследовательской компании IndexBox считают, что рост цен на бананы спровоцировали сбои в цепочках поставок на фоне ситуации с пандемией коронавируса, а также дефицит отгрузок из Эквадора, на долю которого по итогам 2020 года пришлось 96% российского импорта этих фруктов. Кроме того, на удорожание повлияло и ослабление курса рубля к доллару.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля председатель Союза потребителей РФ Пётр Шелищ заявил, что цены на основные продукты питания в России могут увеличиться уже осенью и подорожать «может абсолютно все».

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