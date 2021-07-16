Чебоксары, 16 июля, 2021, 07:43 — ИА Регнум. В Чебоксарах завершено расследование уголовного дела по факту жестокого избиения 47-летнего мужчины, у которого диагностированы множественные переломы рёбер. От полученных травм он скончался, в преступлении обвинили его жену, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

Перед судом предстанет 40-летняя чебоксарка. По данным следствия, преступление было совершено в Чебоксарах вечером 1 мая 2021 года во время распития алкоголя. Правоохранители установили, что в ходе застолья супруги поссорились, после чего жена избила мужа: экспертиза насчитала не менее 25 ударов и установила множественные переломы рёбер.

Пострадавший скончался пот полученных травм вечером 2 мая.

В ведомстве со ссылкой на заключение судебно-психиатрическую экспертизу отмечают, что у фигурантки уголовного дела выявлено хроническое психическое расстройстве, поэтому ей рекомендовано принудительное лечение в психиатрическом стационаре.

Дело расследовалось по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Материалы переданы в Ленинский районный суд Чебоксар.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в чувашском Канаше трёх парней осудили за жестокое избиение битой незнакомого мужчины. Один из них на момент преступления был несовершеннолетним.

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