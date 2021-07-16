Токио, 16 июля, 2021, 07:42 — ИА Регнум. Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,5 на территории Японии, сообщает японское метеорологическое агентство.

skeeze Землетрясение

По его данным, эпицентр землетрясения располагался в 287 километрах от японской столицы Токио. Глубина залегания очага сейсмособытия составила 10 километров. По предварительным данным, пострадавших или повреждений инфраструктуры не было. Угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля землетрясение магнитудой 4 произошло в Казахстане. Его эпицентр находился в 44 километрах от Алма-Аты. Информации об ощущаемости сейсмособытия не поступало.