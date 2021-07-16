Черкесск, 16 июля, 2021, 07:41 — ИА Регнум. В арбитраже Карачаево-Черкесии 13 августа 2021 года планируют начать рассмотрение иска к управлению архитектуры, градостроительства, имущественных и земельных отношений мэрии Карачаевского городского округа. Истцом в деле выступает православный приход, который требует признания права собственности на самовольную постройку, передаёт ИА REGNUM.

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Иск от прихода храма Святой Великомученицы Варвары пос. Орджоникидзевский Карачаевского района поступил в суд 2 июля 2021 года, дело приняла судья Жукова. Третьим лицом в спор пригласили администрацию городского округа.

В рамках спора у госучреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» в лице филиала по Карачаево-Черкесии были истребованы «актуальные сведения из ЕГРН в отношении земельного участка, расположенного по адресу: КЧР, г. Карачаевск, пгт Орджоникидзевский, ул. Шоссейная, 94 с кадастровым номером 09:10:0040103:125». Этот же адрес, что и участок, имеет сама религиозная организация — истец.

По данным публичной кадастровой карты, площадь участка — 1488 кв. м, разрешённое использование — для прочих объектов лесного хозяйства, по документу — для обслуживания церкви. Кадастровая стоимость — 272 423,04 рубля.

Напомним, ранее православный приход московского храма также попросил передать ему права на самострой. А до этого, зимой 2021 года, со схожим иском обратился женский монастырь.