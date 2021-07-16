Благовещенск, 16 июля, 2021, 07:30 — ИА Регнум. В Приамурье подтопленцев, которые в результате паводка потеряли жильё, из пунктов временного размещения переведут в пункты длительного пребывания, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 июля в региональном правительстве.

ГУ МЧС РФ по Приморскому краю Паводок

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Пострадавших от паводка поселят в общежитиях Амурского аграрного колледжа и Регионального центра спортивной подготовки. Они рассчитаны на 80 человек. В настоящее время помещения готовят к заселению — проводят косметический ремонт, закупают всё необходимое для проживания.

«Всех людей, потерявших при паводке дома, обязательно обеспечим жильём, вопрос выплат пострадавшим — в приоритете. Но в то время пока жители области ждут выплаты и подбирают себе новые дома, им необходимо обеспечить достойные условия для жизни», — сказал губернатор Приамурья Василий Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, прошедшие на севере Хабаровского края сильные ливни привели к наводнению в Верхнебуреинском районе, написал 15 июля врио губернатора Михаил Дегтярёв в своём телеграм-канале.