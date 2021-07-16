В Саратове устраняют последствия сильного ливня
Саратов, 16 июля, 2021, 07:57 — ИА Регнум. На Саратов обрушился сильный ливень и ураганный ветер. Стихия бушевала в городе вечером 15 июля.
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«В Саратове прошел сильный ливень, известно о нескольких поваленных деревьях, повредивших машины, а также о скоплении дождевой воды в низинах», — заявил мэр Михаил Исаев.
Известно, что повреждена кровля дома, сломана рекламная конструкция, у одного из частных домов выбито стекло. 40 заявок от жителей связано с поваленными деревьями и упавшими ветвями.
Первому заместителю Дмитрию Алексееву поручено координировать действия коммунальных служб и оперативно устранить следы непогоды, добавил глава города.
ИА REGNUM напоминает, сильный ливень с градом обрушился 15 июля на Стрельну в Петродворцовом районе Петербурга, а также на соседний Красносельский район на юго-западе.
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