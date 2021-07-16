Красноярск, 16 июля, 2021, 07:28 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту нападения на водителя и пассажиров в междугороднем автобусе возбуждено в Красноярском крае. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 июля в краевом ГУ МВД.

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По данным ведомства, инцидент произошёл 15 июля в автобусе, направлявшемся из Красноярска в Минусинск.

По версии следствия, пассажир автобуса 1988 года рождения по неустановленным причинам ранил ножом двоих пассажиров (мужчину 1992 года рождения и женщину 1980 года рождения), а также причинил телесные повреждения пассажиру 1970 года рождения. Кроме того, злоумышленник ударил ножом водителя 1971 года рождения.

Пострадавших госпитализировали. Водителю и пассажиру 1970 года назначено амбулаторное лечение.

Подозреваемый находится в реанимации. Дело возбуждено по ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Обстоятельства происшествия устанавливаются. Назначены необходимые экспертизы.

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