Ульяновск, 16 июля, 2021, 07:24 — ИА Регнум. В Ульяновской области на фоне суточного прироста случаев заражения коронавирусом растёт и количество контактных лиц, которые попадают под наблюдение. Это следует из данных управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным ведомства на вечер 15 июля, с начала пандемии в Ульяновской области сделано 1 007 797 лабораторных тестов на SARS-CoV-2. Исследование прошли 966 068 жителей, по итогам тестов официально выявлен 61 541 случай заражения новой коронавирусной инфекцией.

В управлении отмечают, что в настоящее время под наблюдением находится 13 671 человек. Это жители, которые были в контакте с заболевшими. Напомним, что сутками ранее под наблюдением были 13 350 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Ульяновской области планируется обновить 15 фельдшерско-акушерских пунктов, которые также оказывают большую помощь в борьбе с пандемией коронавируса.