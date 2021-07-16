Пермь, 16 июля, 2021, 07:28 — ИА Регнум. В Перми обновят скульптуры Дома культуры им. Солдатова. К демонтажу объектов приступили 15 июля. Об этом в Instagram-аккаунте сообщил глава города Алексей Дёмкин.

Цитата из Instagram Демонтаж скульптур

«В рамках большой реконструкции Дворца культуры им. Солдатова к 300-летию города фигуры поэта, скрипачки и летчиков заменят на новые. Дело в том, что техническая экспертиза выявила существенные изменения бетонных скульптур. Чтобы не допустить их разрушения и сохранить знаковый облик объекта культурного наследия, было принято решение их демонтировать и отлить новые. Они будут в точности повторять существующие сейчас скульптуры, но будут выполнены из современного долговечного материала силумина», — отметил мэр.

Горожан волнует вопрос — что станет со старыми, демонтированными, скульптурами. В администрации заверили, что они будут сохранены. Оригиналы скульптур, которые простояли около 70 лет, реставрируют. В процессе подготовки новых скульптур будет рассмотрен вопрос по размещению прежних фигур.

Здание ДК им. Солдатова построено в 1940-х годах и является памятником градостроительства и архитектуры регионального значения. Авторами проекта стали архитекторы Иосиф Мейерзон и Армен Барутчев, скульптурной частью занимался Олег Спильчевский. Здание венчают две фигуры: поэта и скрипачки, а между колоннами стоят почти двухметровые фигуры летчиков. На основе заключения экспертной комиссии разработана научно-проектная документация. Перед отливкой новых скульптур будут предварительно сняты слепки с существующих.