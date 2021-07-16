Казань, 16 июля, 2021, 07:54 — ИА Регнум. В Татарии подтвердили еще три летальных исхода среди пациентов с коронавирусом. Таким образом, с начала наблюдения в республике от COVID-19 скончались по состоянию на 16 июля 575 человек, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: растёт смертность, и идёт новая волна — трансляция»

В числе умерших — один мужчина и две женщины в возрасте от 60 до 88 лет. Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии по данным на 15 июля выявили 23 098 случаев заражения коронавирусом.

Читайте также: В Татарии выявили 51 новый случай заражения коронавирусом