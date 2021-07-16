Киев, , 06:51 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель «сдала интересы» Украины в угоду России, заявил внештатный советник офиса украинского президента Алексей Арестович в эфире телеканала «Украина-24».

На Украине Иван Шилов © ИА REGNUM

Он заявил, что визит президента Украины Владимира Зеленского в Германию не привел к желанным результатам. По его словам, успехов в переговорах с Меркель по ряду вопросов добиться не удалось.

«А не принесли потому, что госпожа Меркель семь лет держалась, но в конце концов все-таки немного сдала украинские интересы в пользу России», — подчеркнул Арестович.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден подтвердил планы Соединенных Штатов и Германии защищать суверенитет Украины. Также Берлин и Вашингтон намерены поддерживать реформы на украинской территории и стремление Киева к трансатлантической интеграции.

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