Ямусукро, 16 июля, 2021, 06:49 — ИА Регнум. По меньше мере 23 человека погибли в результате столкновения микроавтобуса и грузового автомобиля на юге Кот-д'Ивуара, 15 июля сообщило издание Fraternite Matin.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

ДТП произошло в 100 км к северу от города Абиджан. Еще 34 человека пострадали. Не менее 16 пострадавших, включая пятерых детей, были доставлены в больницу города Бодо.

Три человека находятся в коме. Свидетели утверждают, что причиной ДТП стало лопнувшее колесо микроавтобуса.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 мая в центральной части Кот-д'Ивуара столкнулись микроавтобус и грузовик. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 17 человек, а еще 14 — получили травмы.

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