Москва, 16 июля, 2021, 06:42 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы 15 сентября 2021 года планирует начать рассмотрение иска АО «Воентелеком» к АО «31-й государственный проектный институт специального строительства», которое является головной организацией по проектированию специальных объектов и объектов космической тематики. Сумма претензий составляет почти 54 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Pixabay.com Деньги

Иск к институту поступил 9 июля 2021 года, а 15 июля дело приняла судья Абрамова. Сумма исковых требований — 53 992 741,7 рубля.

Напомним, в мае 2021 года один из кредиторов «Воентелекома» сообщил о намерении обратиться с банкротным иском к связистам. Дело в суд пока так и не поступило.

АО выступает единственным поставщиком Минобороны РФ сразу по трём направлениям в сфере связи.

Шойгу «рубят» связь — «Воентелеком» обрастает долгами?