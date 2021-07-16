Сантьяго, 16 июля, 2021, 06:39 — ИА Регнум. Одиннадцать различных штаммов коронавируса SARS-CoV-2, включая «Гамма» и «Дельта», выявили в Чили с начала 2021 года, заявил ученый Серхио Веингер агентству Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Чили находится в опасности, как и другие страны, где распространено множество штаммов», — заявил он.

По словам эксперта, наиболее распространен на чилийской территории штамм «Гамма» коронавируса SARS-CoV-2. Однако последнее время в республике все большее распространение получает и штамм «Дельта». Ученый посоветовал властям не ослаблять карантинные ограничения, несмотря на снижение заболеваемости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Чили решили ослабить карантин в столице Сантьяго и прилегающим к ней регионам. Отмечалось, что снижения заболеваемости COVID-19 в республике удалось достичь благодаря массовой вакцинации.