Петропавловск-Камчатский, 16 июля, 2021, 06:38 — ИА Регнум. На Камчатке планируют существенно нарастить темпы строительства жилья с помощью инфраструктурных кредитов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Basargina Yana Владимир Солодов

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Губернатор Камчатки Владимир Солодов на заседании инвестиционного совета сообщил, что правительством РФ утверждены новые программы инфраструктурного развития регионов. Кредиты будут предоставляться под 4% на 15 лет.

«Всего на страну будет выделен 1 триллион рублей, дополнительно 1 триллион внебюджетных средств должен быть привлечён. Привлечение таких бюджетных средств позволит в том числе Камчатскому краю сократить инфраструктурное отставание, которое объективно сдерживает темпы строительства. Заявка от Камчатки была подана в числе первых и сейчас находится на стадии рассмотрения», — сказал глава региона.

Камчатка в заявку на инфраструктурный кредит включила реконструкцию канализационно-очистной станции Чавычная, строительство котельной № 1, реконструкцию котельной №20 по улице Деркачёва, строительство дорог.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории России в шести регионах планируется начать строительство при помощи инфраструктурных облигаций. Об этом 15 июля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.