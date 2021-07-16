Владивосток, 16 июля, 2021, 07:06 — ИА Регнум. В Приморье за минувшие сутки выявлено 258 (255 — днём ранее) случаев заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 июля в оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в регионе выдано 50 664 положительных теста на COVID-19, выздоровели 44 802 человека (+246 за сутки). Не справились с болезнью 857 приморцев. Накануне от осложнений коронавируса умерли ещё семь человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 16 июля в Приморье первым компонентом вакцины привились 286 714 человек, из них завершили иммунизацию 194 310 человек. За последние сутки прививку сделали 4 192 приморца.