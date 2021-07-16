Владивосток, 16 июля, 2021, 06:31 — ИА Регнум. В Приморье первым компонентом вакцины от коронавируса привились уже почти 290 тыс. жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Краевой минздрав напоминает, что одной из наиболее эффективных мер формирования коллективного иммунитета к инфекции является вакцинация.

На 16 июля в Приморье первым компонентом вакцины привились 286 714 человек, из них завершили иммунизацию 194 310 человек. За последние сутки прививку поставили 4 192 приморца.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске волонтёры помогают медработникам в пунктах вакцинации от COVID-19 — они заполняют документы и проводят разъяснительную работу.