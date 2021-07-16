16 июля 2021 | Время чтения 4 мин

Позиция России в отношении нагорно-карабахского конфликта носит «творческий» характер, и она не исключает возможности изменения формата Минской группы ОБСЕ. Москва считает, что политический ресурс США и Франции на этом направлении еще не исчерпан. Ведь не урегулирован сам конфликт. Но пока Россия, похоже, не решается на самостоятельную игру.

Станислав Тарасов, , 07:30 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонные переговоры с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном. Как сообщает пресс-служба Госдепартамента, Блинкен «поздравил народ Армении с проведением выборов, которые состоялись 20 июня». Но это событие привлекло повышенное внимание по другой причине.

Никол Пашинян и Ильхам Алиев Иван Шилов © ИА REGNUM

Госсекретарь подчеркнул, что Вашингтон «поддерживает процесс, осуществляемый сопредседателями Минской группы ОБСЕ и направленный на прочное политическое урегулирование нагорно-карабахского конфликта», и призвал Армению «к конструктивному взаимодействию по линии ОБСЕ». Пресс-служба правительства Армении выступила с более расширенной информацией. Она отметила, что Блинкен «особо подчеркнул важность возобновления деятельности сопредседателей Минской группы ОБСЕ, подчеркнув необходимость разработки четкой повестки дня мирного процесса, которая позволит найти прочное и долгосрочное решение вопроса». Помимо того, посол Франции в Армении Джонатан Лакот, встречаясь с Пашиняном, заявил, что «карабахский конфликт не урегулирован, и эта нормализация возможна только после окончательного определения статуса Нагорного Карабаха». Наконец, много шума наделал отказ послов США, России и Франции в Азербайджане посетить по приглашению Баку вместе с дипломатическим корпусом «освобожденный» во время второй карабахской войны город Шуша.

Госсекретарь США Энтони Блинкен U.S. Department of State

То есть послы стран — сопредседателей МГ ОБСЕ проявили на этом направлении солидарность, что воспринимается как их согласие придерживаться общего подхода к проблемам урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Это выглядит резким контрастом на фоне заявлений президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, «Ереван, Сюник и Севан являются историческими землями Азербайджана», что «на территории Азербайджана нет территориальной единицы под названием Нагорный Карабах, есть Карабах», что «началась новая эпоха строительства — постконфликтный период» и «армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт нашел свое решение». «Если кто-то говорит, что конфликт не разрешен, — риторически восклицает Алиев, — то пусть укажет, как же он видит его решение». Проблема в том, что Алиев никак не может отойти от «победоносной риторики» и в отношении армян Нагорного Карабаха выступает с позиции силы, тогда как после мирного соглашения 9 ноября 2020 года ему нужно было бы использовать приемы «мягкой силы».

Если Баку не способен сделать этого, то за него сделают другие, прежде всего страны — сопредседатели Минской группы. Это азбука, говорящая, что «можно выиграть войну на полях боевых сражений и проиграть ее за столами дипломатии». А в данном случае Азербайджан бросает вызов мировой дипломатии, по сути блокируя начало работы МГ ОБСЕ, тогда как Ереван готов следовать заявлению стран-сопредседателей, которые призвали стороны конфликта при первой же возможности возобновить встречи на высоком уровне под эгидой посредников. Но возможно ли это? Прежде всего отметим, что позиция России носит «творческий» характер, и она не исключает возможности изменения формата МГ ОБСЕ по Нагорному Карабаху, считая, что политический ресурс США и Франции на этом направлении еще не исчерпан. Минская группа и ее сопредседатели должны содействовать переговорам по долгосрочному и устойчивому урегулированию конфликта. Вопрос не решен, и Москва, похоже, дальше мирного соглашения от 9 ноября 2020 года пока не решается на самостоятельную игру.

Поэтому остается открытым вопрос о том, как и при каких условиях МГ ОБСЕ может возобновить свою посредническую миссию по урегулированию нагорно-карабахского конфликта в условиях, когда, как считает российский эксперт Сергей Маркедонов, «старый статус-кво радикально сломан, но новый еще не устоялся», его формирование происходит, что называется, «по ходу пьесы», которая обрастает своей драматургией с «зазором возможностей» для возобновления деятельности Минской группы. В то же время Москва заявляет, что ее миротворцы находятся на международно признанной территории Азербайджана, и по факту именно Россия выступает в роли гаранта безопасности армян Нагорного Карабаха. В контексте заявлений Алиева о том, что «карабахский конфликт исчерпан», отсюда логично вытекает возможность перехода к двухсторонним соглашениям между Москвой и Баку о пребывании в Нагорном Карабахе российских миротворцев, включая, возможно, промежуточный статус Степанакерта, заключение соглашения между Азербайджаном и Арменией о прекращении состояния войны или о коммуникационном коридоре между Арменией и Нагорным Карабахом.

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе Mil.ru

Теоретически этому ничего не препятствует. Если будет запущен в действие такой сценарий, то надобность в деятельности Минской группы в ее прежнем формате отпадет в силу появления новых факторов урегулирования. Но Алиев перекрывает это путь, действуя грубовато, а предлагаемый им возможный вариант дальнейших действий не находит поддержки у мировой дипломатии. Ситуация может еще более усугубиться, если Баку начнет реализовывать предложение бывшего главы МИД Азербайджана Тофика Зульфугарова бойкотировать дипломатические представительства стран — сопредседателей Минской группы.